Данілов: Україна не погодиться на територіальний компроміс із Росією
Україна не погоджуватиметься ні на жодні територіальні компроміси з Росією. Усілякі компроміси з Кремлем лише відкладуть війну на майбутнє, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить Twitter-акаунт секретаря РНБО Олексія Данілова.
"Щодо питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України? Тільки повна деокупація до кордонів 1991 р. Будь-який територіальний компроміс з Кремлем - це війна, відкладена на майбутнє. Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському "колосу на глиняних ногах", - заявив Данілов.
Нагадаємо, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова територіальний компроміс із Росією - це вихід України на межі 1991 року.