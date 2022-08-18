Росія перекинула у Калінінградську область винищувачі з ракетами "Кинджал"

Росія перекинула винищувачі з "Кинджалами" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області, що межує з Литвою та Польщею, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили в Міноборони РФ у четвер, 18 серпня із посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС.

В російському міністерстві зазначили, що на місці буде організовано цілодобове бойове чергування "у рамках стратегічного стримування". Міністерство також оприлюднило кадри перебазування винищувачів.

Як пояснювали раніше Повітряні сили ЗСУ, "Кинджал"- це найновіший тип ракет, які має на озброєнні Росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено всього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3500 – понад 12000 км/год.

Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год.

Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим в Збройних силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її.