Зеленський розповів, про що говорив у Львові з генсеком ООН

Під час своєї зустрічі у Львові з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем президент України Володимир Зеленський обговорив низку проблем, спровокованих російською агресією, повідомляє Новое время.

Про це він розповів у четвер, 18 серпня, у себе в соцмережах.

Однією із основних тем стала ядерна загроза, яку провокує на Запорізькій АЕС російська армія.

"Особливу увагу було приділено темі ядерного шантажу Росії. Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН зобов’язана забезпечити безпеку цього стратегічного об'єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ" , — розповів Зеленський.

Крім того, він обговорив з Гутеррішем експорт українського зерна та питання обміну полоненими з РФ.

"Домовилися про продовження координації щодо реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрями її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців та медиків" , — додав український президент.

Цього ж дня у Львові заплановано тристоронню зустріч за участю Зеленського, Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.