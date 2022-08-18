Bloomberg назвав галузі, які найбільше постраждали через енергокризу

За оцінками агентства Bloomberg найбільше від глобальної енергетичної кризи постраждали відрости промислових металів, сталевари, «зелені метали», виробництво добрив та цукру, повідомляє Новое время.

Серед галузей, які найбільше постраждали від глобальної енергетичної кризи, — енергомістке виробництво металів, добрив та цукру. Про це пише Bloomberg.

Загалом агентство виділило п'ять галузей, які постраждали від глобальної енергетичної кризи.

Так, подорожчання електроенергії вкрай негативно позначилося на виробництві промислових металів. Зокрема, за останній рік європейські країни втратили близько половини своїх потужностей із виплавки цинку та алюмінію, і заводи продовжують зупинятися.

Норвезька Norsk Hydro минулого тижня заявила, що у вересні закриє свій завод у Словаччині через різке зростання цін на електроенергію. Також металургійна компанія Nyrstar зупиняє великий завод Budel, який виробляє цинк у Нідерландах.

Також через енергетичну кризу постраждали сталевари. Відключення електроенергії торкнулося понад 70% сталеливарних заводів у Сичуані. Це, у свою чергу, чинить тиск на ціни на залізну руду, що використовується для виробництва сталі.

Мінімум два сталеливарні заводи в США почали призупиняти деякі операції, щоб скоротити витрати на електроенергію.

Енергетична криза також зачепила "зелені метали". Зокрема, він означає, що акумуляторний сектор повинен підготуватися до вишчої вартості ключового матеріалу — літію.

Європейські виробники добрив змушені скорочувати виробництво через надвисокі ціни на газ. Аналогічна ситуація відбувається у Китаї.

Як зазначає агентство, щонайменше чверть європейських потужностей із азотних добрив уже втрачено, і згідно з прогнозами, наступного сезону світове споживання впаде найбільше з 2008 року.

Виробництво цукру також постраждає. Європейська цукрова корпорація Suedzucker попереджала зростання цін на свою продукцію. Проте компанія повідомила, що має план переходу з природного газу на інші джерела енергії у разі припинення поставок з РФ.

Раніше повідомлялося, що третина українських цукрових заводів не працюватиме через високі ціни на енергоносії.