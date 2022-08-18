Politico: США можуть переглянути свої бізнес-відносини з Туреччиною

США може рекомендувати американським компаніям переглянути бізнес-відносини з Туреччиною. Такий сценарій може відбутись у разі зближення лідерів Туреччини та Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Politico.

Адміністрація президента США може рекомендувати вивести американські бізнеси із Туреччини, якщо вона піде з РФ на "формальне економічне партнерство".

Такі сценарії пропрацьовуються, оскільки раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент Росії Володимир Путін зустрілися в Сочі. Там, за словами Ердогана, сторони вирішили наростити товарообіг до $100 млрд на рік і розраховуватись у національних валютах.

Допускають варіанти, що у разі ще більшого зближення Анкари та Москви, США нібито можуть заборонити Туреччині робити розрахунки у доларах.

В США Туреччину розглядають, як "центр тяжіння для бізнесу та капіталу", проте тісні взаємовідносини з Росією ставлять під сумнів інтеграцію Туреччини з іншим світом.

Нагадаємо, що раніше президент Туреччини Ердоган зустрічався з Путіним у Сочі.

Пізніше стало відомо, що Ердоган погодився платити за газ у російських рублях.