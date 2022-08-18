У ЗСУ пояснили, як "супутник Притули" допоможе українським силам

В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що супутники компанії ICEYE, які купив фонд Сергія Притули, здатні сканувати об'єкти окупантів за будь-якої погоди, а також через перешкоди, повідомляє Новое время.

У Telegram Cтратком уточнює, що супутники ICEYE роблять знімання за допомогою синтезованої радіолокаційної апертури (SAR), яка дозволяє в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов сканувати об'єкти.

"Системи SAR завдяки автоматичному розпізнаванню об'єктів із застосуванням розподіленого радіолокаційного зображення та цифрової обробки сигналів здатні бачити... через перешкоди" , — йдеться у повідомленні.

Управління пише, що супутники можуть сканувати російські об'єкти не тільки в щільну хмарність, а й «навіть стіни будівель для цієї системи не перешкода».

Благодійний фонд Сергія Притули купив супутник за гроші, зібрані у рамках проекту Народний Байрактар. Наразі компанія ICEYE надасть Міноборони України повний доступ до всіх можливостей одного зі своїх супутників, який уже на орбіті у цьому регіоні.