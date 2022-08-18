ГУР: окупанти готують провокацію на ЗАЕС 19 серпня

Російські окупанти 19 серпня готують провокацію на Запорізькій АЕС, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони в четвер, 18 серпня, у Telegram.

У ГУР розповіли, що окупанти раптово оголосили «вихідний» на станції, і в п'ятницю там залишиться тільки оперативний персонал, а вхід іншим співробітникам закриють. Представники Росатому, які останнім часом постійно перебували на ЗАЕС, терміново виїхали.

Водночас міністерство оборони країни-терориста РФ поширює фейк про те, що ЗСУ нібито готують "теракт" на станції.

"З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть "підвищити ставки" і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. До того ж приурочити цей злочин до перебування в Україні генерального секретаря ООН" , — наголосили в українській розвідці.

Найбільшу атомну електростанцію в Європі, Запорізьку АЕС, російські окупанти захопили після боїв в Енергодарі 4 березня. Будівлі ЗАЕС були пошкоджені російськими обстрілами в кількох місцях, а працівники станції опинилися в полоні.

Кремль використовує Запорізьку АЕС для прикриття своєї військової техніки, оскільки ЗСУ не можуть відкрити вогонь у відповідь в районі електростанції, а також для тиску на Україну та світ, погрожуючи ядерною катастрофою.

Російські війська облаштували вогневі позиції на ЗАЕС та обстрілюють звідти українські міста. В Енергоатомі повідомляли, що військові РФ розмістили в машинному залі першого енергоблоку Запорізької АЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою. Останніми тижнями окупанти неодноразово влаштовували провокації з обстрілами ЗАЕС.

16 серпня голова Запорізької ОВА Олександр Старух закликав мешканців тимчасово захопленого Енергодару евакуюватися через обстріли Росією Запорізької атомної електростанції. Він заявив, що в разі аварії доведеться евакуювати близько 400 тисяч людей із двох областей.