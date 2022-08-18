Зеленський провів переговори з Ердоганом у Львові

Президент України Володимир Зеленський обговорив із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, який прибув з візитом до Львова, російський ядерний шантаж та крадіжку зерна Росією, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Зеленський подякував Ердогану за поїздку в Україну та назвав візит турецького лідера "вагомим меседжем підтримки з боку такої потужної країни, як Туреччина".

Лідери обговорили весь комплекс двосторонніх відносин та погодилися, що подальше розширення співробітництва між державами посилить обидві сторони. Також президенти торкнулися питань оборонної взаємодії, обговорили перспективи співпраці у цьому напрямку.

Також Зеленський та Ердоган говорили про масштабне викрадення Росією зерна на тимчасово окупованій території України.

"Зокрема було зазначено на те, що окупанти привласнили майже 0,5 млн тонн зерна. Лідери погодилися, що будь-яка торгівля краденим є неприпустимою" , — повідомляє пресслужба президента.

Президенти обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку РФ, дії якої загрожують катастрофою Україні та усьому світу. Зеленський знову повторив, що Росія має вивести свої війська зі станції негайно.

Раніше повідомлялося, що під час своєї зустрічі у Львові з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем Зеленський обговорив низку проблем, спровокованих російською агресією.