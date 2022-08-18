Боррель: лідери Сербії і Косово не досягли угоди в ході переговорів

Лідери Сербії і Косово не зуміли досягти угоди в ході двосторонніх переговорів, які проходили сьогодні в Брюсселі, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив верховний представник ЄС з міжнародних справ Жозеп Боррель.

Президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Косово Альбін Курті не зуміли знайти компроміси з головних питань, які виносилися на обговорення.

Криза відносин Сербії і Косово

Відносини Сербії і Косово сильно загострилися в кінці липня після того, як Пріштіна оголосила про введення раніше анонсованої заборони на Сербські документи і державні номерні знаки на автомобілях.

На знак протесту проживають на півночі Косово серби почали зводити барикади, після чого Косовська влада відклала введення заборони на місяць.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що конфлікт між Сербією і Косово загострився. На півночі частково визнаної держави 31 Липня були чутні звуки стрілянини і сирени.