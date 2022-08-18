Подоляк: зустріч Зеленського та Путіна не принесе просування

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк не вважає, що переговори президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна будуть ефективними, оскільки глава РФ неадекватно сприймає свої дії, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Настоящему Времени Подоляк нагадав, що перші два місяці війни Зеленський був готовий розмовляти з Путіним заради збереження країни та заради того, щоб зупинити війну.

"Зараз, виходячи з поведінки пана Путіна, з тих заяв, які ми бачимо, ми розуміємо, що до шостого місяця війни вони так і не оцінили весь той морок і жах, який вони принесли на українську землю" , — наголосив радник.

Він додав, що зустріч Зеленського з диктатором має бути ретельно підготовлена, а російська сторона має "адекватно сприймати те, що вона робить".

"На жаль, вони неадекватно розуміють, і, відповідно, Путін неадекватно це сприймає. Тому сама зустріч, навіть якби вона і відбулася, вона не несла б жодних суттєвих просувань" , — сказав він.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган знову запропонує Зеленському організувати його зустріч із Путіним.