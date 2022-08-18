Politico: США дозволили ЗСУ завдавати ударів по Криму західною зброєю

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Києву завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму західною зброєю, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Politico із посиланням на високопоставленого представника адміністрації.

Він повідомив, що США не обирають цілі, а вся зброя, яку передає Вашингтон Україні, призначена для самооборони.

"Будь-яка ціль, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною", - сказав чиновник.

На уточнювальне запитання чи вважає адміністрація півострів українською територією, чиновник відповів: «Крим — це Україна».

У коментарі ресурсу неназваний український урядовець повідомив, що повідомлення адміністрації Байдена дійшло до Києва.

Вранці 16 серпня поблизу селища Азовське Джанкойського району в окупованому Росією Криму вибухнув склад боєприпасів, у самому Джанкої сталася пожежа на трансформаторній станції, на авіабазі в Сімферопольському районі також пролунали вибухи.

Газета The New York Times повідомила з посиланням на джерело, що за вибухами у Джанкойському районі стоїть елітний український підрозділ.

Також 9 серпня в Криму сталася серія вибухів на військовому аеродромі в Сакському районі, який окупанти використали для ударів по півдню України. За даними Генштабу ЗСУ, там було знищено щонайменше дев'ять російських літаків.