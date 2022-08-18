Зеленський: переговори з РФ можливі, якщо російські війська покинуть Україну

Переговори України з країною-агресором Росією можливі лише за умови, що російські війська залишать незаконно окуповані українські території, повідомляє Суспільне.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у четвер, 18 серпня, після зустрічі з генсекретарем ООН та президентом Туреччини.

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган при цьому заявив, що "зберігає віру в те, що війна закінчиться за столом переговорів".

Раніше турецький телеканал A Haber із посиланням на джерела повідомив, що під час переговорів із Зеленським Ердоган знову запропонує організувати його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Перед цим глава української держави наголошував на тому, що переговори неможливі через те, що Росія не хоче закінчувати війну.