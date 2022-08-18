У Бєлгородській області РФ спалахнув склад з боєприпасами

У районі села Тимонове ﻿Бєлгородській області РФ горить склад із боєприпасами, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив губернатор Бєлгородській області В'ячеслав Гладков у Telegram

"У районі села Тимонове Валуйського міського округу спалахнув склад із боєприпасами.

За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає.

За словами губернатора, причина пожежі встановлюється.

Жителів сіл Тимонове та Солоті евакуювали на безпечну відстань.