Зеленський підписав закон про запровадження мораторію на підвищення комуналки
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє сайт Верховної ради України.
Мораторій діятиме протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення для тарифів на газ, теплопостачання та гарячу воду. Різницю в тарифах постачальнику компенсуватиме держава.
Законом встановлюється, що:
- тарифи на послуги розподілу природного газу не підлягають збільшенню;
- тарифи на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню;
- ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.
Законом встановлюється заборона постачальникам природного газу проводити будь-які дії з примусу побутового споживача до оплати заборгованості.
Нагадаємо, що раніше Зеленський заснував нову нагороду за оборону України.