Генсек ООН закликав до створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що будь-яке потенційне пошкодження запорізької АЕС було б "самогубством", повідомляє Європейська правда.

Про це, як повiдомляє CNN, він заявив після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Львові в четвер.

Гутерреш закликав до "демілітаризації" району довкола АЕС та сказав, що терміново потрібна угода, щоб "відновити станцію як суто цивільну інфраструктуру та забезпечити безпеку регіону".

"Ми повинні сказати, як є – будь-яка потенційна шкода Запорізькій АЕС є самогубством" , – сказав Гутерреш.

"У тісному контакті з МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) Секретаріат ООН оцінив, що ми маємо в Україні матеріально-технічне забезпечення та потенціал безпеки для підтримки будь-якої місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції з Києва, якщо Росія та Україна погодяться, " , - заявив він.

За словами генсека, потрібно докласти всіх зусиль, щоб забезпечити, щоб об'єкти або територія АЕС не були об'єктом військових дій.

"Військова техніка та персонал повинні бути виведені з заводу. Необхідно уникати подальшого розгортання сил або обладнання на місці. Район потрібно демілітаризувати" , - заявив Гутерреш.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що перебування російських військових на Запорізькій АЕС створює великі ризики та закликав демілітаризувати станцію і якнайшвидше допустити туди інспекцію МАГАТЕ.