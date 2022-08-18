В Україні підбили перші підсумки роботи "зернового коридору"

Україна відправила вже 25 суден із початку роботи "зернового коридору". Загальний обсяг переваленої агропродукції перевищив 600 тис. тонн, повідомляє Новое время.

18 серпня з порту Чорноморськ до Єгипту вирушив балкер I Maria із 33 тис. тонн кукурудзи на борту. Це вже 25-те судно з моменту старту Чорноморської зернової ініціативи, повідомляє Адміністрація морських портів України.

"Наразі маємо вже понад 600 тис. тонн переваленої та відправленої „зерновим коридором“ агропродукції" , — заявив голова АМПУ Олексій Востріков.

Він нагадав, що у середу, 17 серпня, до українських портів прибув найбільший караван під завантаження агропродукції — одразу п’ять суден.

"Бачимо, як ринок позитивно реагує на стабільну та ефективну роботу українських портів. Кількість заявок на захід суден у порти Одеси збільшується, власне, як і динаміка надходження таких заявок" , — наголосив Востріков.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна та іншої агропродукції із трьох українських портів — Чорноморськ, Одеса та Південний.

Загалом Україні необхідно експортувати до 20 млн т торішнього врожаю. За оцінками Мінінфраструктури три одеські порти можуть експортувати «зерновим коридором» щомісяця до 3 млн т агропродукції.