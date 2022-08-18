Зеленський: світ має вигнати російські війська з території ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський переконаний, що світ має силу забезпечити виведення російських військ з території ЗАЕС, інакше можна викинути на смітник всі документи щодо ядерної безпеки, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського.

"Немає жодних об’єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на Запорізьку АЕС...

Той, хто влаштував ядерний шантаж, точно не може бути "транспортером" будь-яких таких місій. Росія має негайно й безумовно допустити представників МАГАТЕ на станцію й так само негайно та безумовно вивести свої війська з території станції. Світ має силу, щоб це забезпечити.

Якщо ж не забезпечить, то це означає, що можна просто викинути на смітник увесь корпус міжнародних документів щодо ядерної та радіаційної безпеки. Росія знищує цей міжнародний порядок".

Зеленський відзначив, що 18 серпня у Львові обговорив із генсеком ООН Гутеррішем параметри місії МАГАТЕ на ЗАЕС й те, що вона може дуже швидко та цілком безпечно потрапити на станцію в легальний спосіб через вільну територію України.