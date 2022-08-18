ICE: ціни на газ у Європі знову перевищили позначку у 2500 доларів

Газові контракти у Європі знову перевищили позначку у 2500 доларів за тисячу кубометрів через спричинену Росією газову кризу – це в 11 разів вище, ніж газ зазвичай коштує в цю пору року, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Bloomberg, дані біржі ICE.

Базовий контракт з поставкою у вересні зріс у четвер на 6,7% до 241 євро за МВт-год, або близько 2570 доларів за тисячу кубометрів. Це вище попереднього денного цінового максимуму, встановленого на початку березня, коли вторгнення Росії в Україну сколихнуло ринки.

Водночас тоді котирування короткостроково стрибнули до 270 євро за МВт-год, або 2876 доларів за тисячу кубометрів, що є чинним рекордом.

Ціни на газ наразі приблизно в 11 разів вищі, ніж зазвичай у відповідну пору року, а витрати домогосподарств і компаній, які стикаються з найгіршою інфляцією за десятиліття, різко зростають.

Європа вже втратила приблизно половину своїх потужностей з виплавки цинку та алюмінію за останній рік через високі ціни на енергоносії, і дедалі більше заводів планують припинити роботу.

Криза енергопостачання продовжує вражати регіон на тлі ознак того, що паливо стає занадто дорогим для промислового використання та виробництва електроенергії через припинення поставок з Росії.

Європа, ймовірно, активно використовуватиме свої запаси, якщо обмеження імпорту з Росії триватиме протягом зими. Це означатиме низькі запаси наприкінці опалювального сезону та новий цикл поповнення потужностей влітку.

"Тим більше важливо, щоб усі розуміли: мова йде не про одну зиму, а щонайменше про дві" , — сказав Клаус Мюллер, президент Федерального мережевого агентства Німеччини BNetzA.

"І наступна зима може бути ще важчою".

Нагадуємо:

Котирування газових фʼючерсів на біржі у вівторок перевищили позначку у 2500 доларів за тисячу кубів після того, як російський Газпром "спрогнозував" ціни на газ у понад 4000 доларів взимку.

Наприкінці липня газ вже дорожчав до 2300 доларів за тисячу кубів після заяви Газпрому про зупинку експлуатації ще однієї турбіни Siemens, внаслідок чого поставки "Північним потоком-1" з 27 липня будуть не більше 33 млн кубів на добу. Це – приблизно 20% від планової потужності газогону у 167 млн кубометрів.