У Керчі пролунали вибухи: окупанти заявили про роботу ППО

У Керчі в окупованому Росією Криму пролунали вибухи, повідомляють місцеві Telegram-канали, повідомляє Новое время.

Російська пропагандистська агенція ТАРС із посиланням на так званого «радника голови» півострова Олега Крючкова пише, що там «спрацювала система ППО», «небезпеки для міста та Кримського мосту немає».

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст, який завдає шкоди екології півострова, має бути знищений.

Секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю НВ говорив, що країна-агресор дуже ретельно охороняє Кримський міст:

«У них майже щодня відбуваються навчання. Кількість ППО, яку вони поставили з охорони цього об'єкта, просто божевільна. Це говорить про те, що вони досить серйозно ставляться до тієї зброї, яку мають наші війська».