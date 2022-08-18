У Держдепі знають про знущання росіян над співробітниками ЗАЕС
Офіційний представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США "обізнані" про примус і знущання російських окупантів над співробітниками Запорізької АЕС, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє CNN.
Прайс заявив, що йому "відомо про повідомлення про зловживання та примус з боку РФ" щодо персоналу Запорізької атомної електростанції.
Представник Держдепу вважає дії Росії "безрозсудними".
"Ми вітаємо українську владу та операторів за їхню відданість ядерній безпеці в найскладніших обставинах. Сполучені Штати найрішучішим чином засуджують безрозсудну зневагу Росією ядерної безпеки".
Прайс також сказав, що Міжнародному агентству з атомної енергії мають дозволити доступ до станції, "щоб допомогти забезпечити безпеку та збереження станції та контролювати її ядерний матеріал".