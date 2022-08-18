У Держдепі знають про знущання росіян над співробітниками ЗАЕС

Офіційний представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США "обізнані" про примус і знущання російських окупантів над співробітниками Запорізької АЕС, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє CNN.

Прайс заявив, що йому "відомо про повідомлення про зловживання та примус з боку РФ" щодо персоналу Запорізької атомної електростанції.

Представник Держдепу вважає дії Росії "безрозсудними".

"Ми вітаємо українську владу та операторів за їхню відданість ядерній безпеці в найскладніших обставинах. Сполучені Штати найрішучішим чином засуджують безрозсудну зневагу Росією ядерної безпеки".

Прайс також сказав, що Міжнародному агентству з атомної енергії мають дозволити доступ до станції, "щоб допомогти забезпечити безпеку та збереження станції та контролювати її ядерний матеріал".