ОВА: російські окупанти цілий день обстрілювали Сумську область

У четвер, 18 серпня, російські окупанти обстріляли три громади Сумської області, зафіксовано близько 100 «прильотів», повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За сьогодні окупанти сім разів обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад.

Так, близько 09:30 ворог обстріляв Білопільську громаду з території РФ із ствольної артилерії – зафіксовано 15 «прильотів». Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлову будівлю та приміщення школи.

О 19:55 по території цієї громади почався мінометний обстріл — 10 «прильотів», а о 20:00 почався артобстріл — 20 «прильотів».

Також о 13:50 окупанти відкрили вогонь по Краснопільській громаді – сім "прильотів". Через годину було обстріляно Миропільську громаду — 15 «прильотів».

Постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу немає, однак є руйнування.