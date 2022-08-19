Путін планує очно брати участь у саміті G20 на Балі, - президент Індонезії

Президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін планують очно брати участь у саміті G20.﻿ Про це, з посиланням на інтерв'ю президента Індонезії Джоко Відодо агентству Bloomberg, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

У четвер пресслужба Кремля повідомила, що Путін обговорив телефоном з Відодо в тому числі підготовку до саміту G20 на Балі.

"Сі Цзіньпін приїде. Президент Путін теж сказав мені, що приїде" , - наводить агентство слова Відодо.

Нагадаємо, напередодні заяви Кремля радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю ВВС заявляв, що президент України Володимир Зеленський може відвідати осінній саміт "Великої двадцятки" в Індонезії, якщо на ньому буде присутній Путін.

Додамо, до цього стало відомо, що президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, який пройде на острові Балі 15-16 листопада. Запрошення брати участь у цьому саміті раніше також прийняв і президент України Володимир Зеленський.

Однак до цього в Кремлі робили різні суперечливі заяви. Спочатку помічник президента РФ Юрій Ушаков заявляв, що глава Кремля має намір взяти участь у саміті G20.

Після чого прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі ще не вирішили, чи буде російський диктатор присутній на саміті, заявивши, що вирішиться це питання "в потрібний час".