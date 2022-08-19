ОВА: російські війська вранці обстріляли Харків

Сьогодні зранку, 19 серпня, окупанти завдали удару по мирному населенню Харкова. Зруйновано декілька будівель. Про це повідомляє﻿ начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, близько 6 ранку зафіксовано щонайменше 5 ракетних ударів у Київському, Немишлянському та Основ'янському районах міста.

У Київському районі зруйновано будівлю одного із закладів вищої освіти, в Основ'янському - будівлю цивільного підприємства, у Немишлянському – ракети влучили у 2 приватних будинки.

Станом на 8:30 відомо про одну загиблу жінку, вона була охоронцем в закладі освіти.

На місці влучань працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаб руйнувань уточнюється.

Протягом доби російські окупанти продовжували гатити з артилерії по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів області. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, горіла трава та пшениця у полі.

У Золочевській громаді виникли пожежі в приміщенні клубу, бібліотеці та полях.У Печенігах, Чугуївського району поранення отримав 68-річний чоловік.