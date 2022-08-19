СБУ: затримано двох "телефонних мінерів"

Служба безпеки України заявила про викриття двох регіональних керівників групи FR Destructor. Вони два роки поширювали фейкові повідомлення про мінування, повідомляє прес-служба СБУ﻿.

Правоохоронці викрили зловмисників за місцем проживання після чергового фейкового повідомлення про мінування інфраструктури в західних регіонах України.

За даними слідства, вони причетні до розповсюдження масових неправдивих повідомлень про мінування об’єктів громадського транспорту, навчальних закладів та ТРЦ у великих містах.

Для відправки анонімних повідомлень про мінування зловмисники використовували спеціальні комп'ютерні програми, які приховували їх місце розташування. Також вони шукали в соцмережах користувачів, яких задіяли в поширенні неправдивої інформації за винагороду.

Оплату за послуги отримували від координатора з РФ на картки українських банків за допомогою віртуальних обмінних пунктів.

Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку з доказами.

Перевіряється також можлива причетність затриманих до співробітництва зі спецслужбами РФ.

Кіберфахівці СБУ заблокували всі приховані акаунти анонімних мінерів.

Двом членам угрупування оголосили підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.