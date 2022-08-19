У Генштабі оновили дані про втрати російських військ

За даними Генштабу﻿ ЗСУ, українські бійці за минулу добу ліквідували 400 окупантів. Також було знищено майже 70 одиниць автомобільної техніки ворога та 10 танків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 44700 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 1899 (+10) од,

бойових броньованих машин - 4195 (+16) од,

артилерійських систем - 1016 (+6) од,

РСЗВ - 266 (+1) од,

засобів ППО - 141 (+5) од,

літаків - 234 (+0) од,

гелікоптерів - 197 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 795 (+2),

крилатих ракет - 190 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3130 (+69) од,

спеціальної техніки - 94 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.