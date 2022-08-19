У Генштабі оновили дані про втрати російських військ

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ
Фото: president.gov.ua

За даними Генштабу﻿ ЗСУ, українські бійці за минулу добу ліквідували 400 окупантів. Також було знищено майже 70 одиниць автомобільної техніки ворога та 10 танків. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 44700 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків - 1899 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 4195 (+16) од,
  • артилерійських систем - 1016 (+6) од,
  • РСЗВ - 266 (+1) од,
  • засобів ППО - 141 (+5) од,
  • літаків - 234 (+0) од,
  • гелікоптерів - 197 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 795 (+2),
  • крилатих ракет - 190 (+0),
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3130 (+69) од,
  • спеціальної техніки - 94 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

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