У Генштабі оновили дані про втрати російських військ
За даними Генштабу ЗСУ, українські бійці за минулу добу ліквідували 400 окупантів. Також було знищено майже 70 одиниць автомобільної техніки ворога та 10 танків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 44700 (+400) осіб ліквідовано,
- танків - 1899 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 4195 (+16) од,
- артилерійських систем - 1016 (+6) од,
- РСЗВ - 266 (+1) од,
- засобів ППО - 141 (+5) од,
- літаків - 234 (+0) од,
- гелікоптерів - 197 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 795 (+2),
- крилатих ракет - 190 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3130 (+69) од,
- спеціальної техніки - 94 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.