У Німеччини закликали запустити "Північний потік-2"

Вольфганг Кубікі, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, повідомляє Економічна правда.

Кубікі зазначив, що ці завдання є першочерговими для федерального уряду.

"Щойно резервуари для зберігання газу будуть заповнені, ми зможемо знову закрити "Північний потік-2" , - сказав віцеспікер Бундестагу.

Коли журналіст наголосив, що Путін використає це як великий успіх, Кубікі сказав, що все, що забезпечує надходження більшої кількості газу, буде кориснішим для Німеччини, ніж для Путіна.

"До речі, найбільший пропагандистський успіх Путіна був би у тому разі, якби у нас закінчився газ, поки він ще добре на нас заробляє. Цьому треба запобігти" , - сказав політик.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що заклики німецьких політиків про запуск газопроводу "Північний потік-2" нагадують йому ситуацію з наркозалежністю.

"Заклики деяких німецьких політиків запустити "Північний потік-2" ненадовго, а потім закрити, ірраціональні. Це нагадує наркотичну залежність, коли людина каже: "Лише останній раз!", не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного "останнього разу". Залежність від російського газу вбиває!" - написав міністр у Twitter.

Calls by some German politicians to launch NS2 for a little while and close it later are totally irrational. This resembles drug addiction, when a person says “Just one last time!” without realizing the devastating consequences of each “last time”. Addiction to Russian gas kills! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 19, 2022

Федеральний уряд Німеччини призупинив введення в експлуатацію готового газопроводу "Північний потік-2" через повномасштабне вторгнення Росії до України.

Зараз Росія постачає лише близько 20% від можливої ​​кількості газу через "Північний потік-1". У російській газовій компанії "Газпром" звинувачують у цьому технічні причини, у німецькому уряді вважають, що РФ вдає проблеми.

Німеччині у разі повного припинення поставок з РФ буде важко мати достатню кількість природного газу, щоб пережити майбутню зиму, навіть якщо запаси будуть поповнені відповідно до урядових цілей. Газу, у сховищах Німеччини вистачить менше ніж на 3 місяці.

Тим часом в уряді Олафа Шольца дотепер виключали запуск "Північного потоку-2" навіть у разі браку газу.