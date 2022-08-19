Центробанк Туреччини різко знизив ставку попри зростання інфляції

Центробанк Туреччини різко знизив ключову ставку, яку утримував із грудня 2021 року. Економісти не очікували змін, ліра відреагувала падінням. Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє Новое время.

Опитані Bloomberg економісти не очікували жодних змін на ключову ставку.

З грудня минулого року ставка була на рівні 14%. Турецька валюта знизилася приблизно на 1% до долара, перш ніж відіграти втрати.

Комітет із грошово-кредитної політики на чолі з головою Сахапом Кавчіоглу дав зрозуміти, що не починає цикл пом'якшення монетарної політики, заявивши, що "оновлений рівень облікової ставки достатній за поточними прогнозами".

Як відзначає видання, відновлення монетарного стимулювання менш ніж за рік до виборів відображає рішучість турецької влади виконати червневу обіцянку президента Реджепа Тайіпа Ердогана щодо продовження зниження ставок.

"Ми не бачимо економічної мотивації цього рішення і натомість вважаємо, що макроекономічні умови вимагають сильного підвищення. Центральний банк, однак, зробив вибір на користь політичного керівництва щодо зниження ставок за позиками, оскільки він зосереджений на зростанні" , — зазначають опитані Bloomberg економісти.

На початку червня повідомлялося, що падіння турецької ліри прискорилося через обіцянки Реджепа Ердогана знову знизити ставку.

У січні минулого року річний рівень інфляції в Туреччині зріс до 36,1% минулого місяця - на той момент це був рекордний показник за 19 років правління Реджепа Тайіпа Ердогана.