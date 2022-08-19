ОВА: армія РФ намагається прорватися до Бахмута

Окупанти намагаються посилити наступ на Бахмут і на тлі серйозних втрат збирають нові сили. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що ЗСУ упродовж 18 серпня відбили вісім атак ворога. Більшість із них була спрямована на Бахмут. За словами Гайдая, окупанти збирають сили для цього штурму зокрема із населених пунктів Луганщини.

Також ще за одним напрямків бої точилися із самого ранку. Біля вісьмох населених пунктів росіяни залучали авіацію.

Голова ОВА уточнив, що лише за минулу ніч ворог 16 разів використав ствольну та реактивну артилерію, спрямовуючи удари по населених пунктах та позиціях українських військ.