Politico: США схвалюють застосування Україною їхньої зброї у Криму

Видання "Politico" з посиланням на коментар високопоставленого представника адміністрації Байдена стверджує, що у Білому домі атаки на Крим вважають чесною грою для України та підтримують удари по російських військах там, повідомляє Українська правда.

Високопоставлений представник адміністрації президента США повідомив NatSec Daily (проект "Politico" з питань національної безпеки), що Сполучені Штати підтримають удари по Криму, якщо Київ визнає їх необхідними.

"Звісно, ми не вибираємо цілі, і все, що ми надали, призначене для самооборони. Будь-яка мета, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною" , - повідомив співрозмовник видання.

Чиновник підтвердив, що адміністрація Байдена вважає Кримський півострів суверенною українською територією: "Крим – це Україна".

Український урядовець повідомив, що повідомлення про підтримку Білого дому дійшло до Києва.

Курт Волкер, колишній посол США в НАТО і спеціальний представник по Україні при адміністрації Дональда Трампа, сказав NatSec Daily: "Російським силам нема чого робити там (на півострові – ред.), і напад на російські сили в Криму нічим не відрізняється від нападу на них під Києвом, Херсоном чи на Сході України".

"Politico" зазначає, що жоден український чиновник поки що публічно не визнав причетність України до інцидентів на військових об'єктах в окупованому Криму.

Проте згідно з отриманим CNN урядовим документом України, Київ стояв за трьома вибухами минулого тижня на анексованому Росією півострові, включаючи великий вибух на авіабазі "Сакі", внаслідок якого було знищено кілька військових літаків РФ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив "Голосу Америки", що Україна не має обмежень від партнерів на завдавання ударів по окупованих територіях західною зброєю, а радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк сказав "The Guardian", що Кримський міст має бути знищений як законна військова ціль.