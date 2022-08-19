ГУР: на День Незалежності окупанти готують "судилище" над захисниками Азовсталі

На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками Азовсталі. Про це повідомляє﻿ Головне управління розвідки МО України.

З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії.

"На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням" , - зазначили в ГУР.

Щоб додати вигляд "легітимності" цій акції, окупанти готують спеціально навчених "свідків" та завозять представників російських "ЗМІ".