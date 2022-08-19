ГУР: на День Незалежності окупанти готують "судилище" над захисниками Азовсталі
На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками Азовсталі. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії.
"На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням", - зазначили в ГУР.
Щоб додати вигляд "легітимності" цій акції, окупанти готують спеціально навчених "свідків" та завозять представників російських "ЗМІ".
"За одним із можливих сценаріїв рашистів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В разі реалізації такого сценарію, рашисти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну", - йдеться в повідомленні.