Справи Майдану: за вбивство журналіста Веремія судитимуть п'ятьох "тітушок"

До суду передали справу щодо п'яти "тітушок", причетних до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія під час Революції Гідності. Про це повідомляє прес-служба ДБР﻿.

Слідство встановило, що у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирська та Велика Житомирська міста Києва обвинувачені вбили журналіста, який посмертно став Героєм України.

Ці ж особи також підозрюються у замахах на вбивство інших протестувальників, нанесенні їм тілесних ушкоджень, а також викраденні зброї та боєприпасів із запасів ГУ МВС України в місті Києві.

Щодо п’яти обвинувачених ДБР здійснювало спеціальне досудове розслідування через їхнє переховування в Росії та на тимчасово окупованій території України. Деякі з них, за даними слідства, воюють проти України у складі незаконних збройних формувань так званої "ДНР", додали в ДБР.

Їм інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених низкою статей КК України, зокрема ст. 115 (умисне вбивство).

Санкції статей передбачають покарання, включаючи довічне позбавлення волі.

Крім того, двоє тітушок зі складу цієї злочинної групи за вищезазначеними епізодами раніше вже отримали обвинувальні вироки та відбувають покарання, ще щодо чотирьох осіб наразі судовий розгляд триває.