Ердоган запропонував Зеленському провести його зустріч з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що запропонував президенту України Зеленському провести його зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним. Місцем таких переговорів він назвав Туреччину. Про це, з посиланням на турецьке видання F5Haber, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

З такою заявою Ердоган виступив після зустрічі з президентом Зеленським у Львові вчора, 19 серпня.

"Звичайно, головною темою наших розмов була війна. Я ще раз поділився з ним тим, що наша солідарність і підтримка територіальної цілісності та суверенітету України триватимуть. Я також заявив, що ми продовжуватимемо сприяти вирішенню війни шляхом дипломатії та переговорів. Так само, як я сказав пану Путіну під час мого візиту в Сочі, я нагадав пану Зеленському, що ми можемо провести їхню зустріч" , - сказав Ердоган.

Нагадаємо, напередодні тристоронньої зустрічі у Львові турецькі ЗМІ повідомляли, що Ердоган в ході переговорів із Зеленським запропонує Зеленському організувати зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, з яким напередодні поїздки в Україну зустрічався турецький лідер в Сочі.

Тим часом вже після завершення переговорів у Львові президент України виступив із заявою та наголосив, що діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з української території.

Не мало важливим є і той факт, що глава МЗС Дмитро Кулеба, підбиваючи підсумки зустрічі у Львові, заявив, що ніхто Україну до поступок на переговорах не схиляв. Крім того, за його словами, від рішень Зеленського, Ердогана та Гутерреша залежить дипломатичне розв'язання багатьох питань.