Вдвічі менше розлучень: скільки нових сімей з’явилось за час війни

В Міністерстві юстиції України повідомили, що за перше півріччя 2022 року в Україні зафіксували майже вдвічі менше розлучень та ще більше шлюбів, ніж минулого року.

За перші 6 місяців цього року узаконили свої стосунки 103 903 українські пари. Минулого року за такий самий період одружилися набагато менше закоханих – 85 960 пар.

"Вітаємо молодят та сподіваємось, така тенденція буде продовжуватись" , – наголосили у Мінюстиції.

Розлучень в Україні також стало менше. Якщо за перше півріччя 2021 року розірвали шлюб 13 153 подружжя, то цього року показник майже вдвічі менший – 7 632 пари.