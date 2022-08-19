Джерела: Шольц із червня блокує постачання зброї Україні

У канцлера Німеччини Олафа Шольца з початку червня блокують прохання України щодо продовження постачання озброєння. Про це, з посиланням на Die Welt, повідомляє Корреспондент.

"Згідно з інформацією, з червня в Міноборони ФРН кілька разів на місяць з регулярною періодичністю проходять зустрічі на найвищому рівні, в яких також бере участь міністр (оборони ФРН) Крістіна Ламбрехт" , - повідомляє видання і додає, що нічим корисним для ЗСУ вони не закінчуються.

Зазначається, що з червня українські дипломати "на регулярних зустрічах намагалися домогтися, щоб німецька влада взяла на себе зобов'язання щодо закупівлі більшої кількості важкої техніки" , але ті "залишаються глухими - з дивними виправданнями".

Співрозмовник Welt в українському уряді повідомив, що Україна постійно просить Німеччину продовжити постачання самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та реактивних систем залпового вогню МARS II ("гусеничний хаймарс" із 12 реактивними снарядами замість шести у колісного варіанта).