Скільки зернових Україна експортувала з початку нового маркетингового року

Україна з початку 2022/2023 маркетингового року (з липня по червень) експортувала 2,98 млн тонн зернових культур. Про це свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства, повідомляє Новое время.

Серед них — 1,94 млн тонн кукурудзи (65% загального обсягу постачання), 783 тис. тонн пшениці (26%) та 257 тис. тонн ячменю (8,8%).

Темпи експорту зернових з початку поточного МР були у 2,06 рази нижчими за показники аналогічного періоду минулого року (за 1 липня — 19 серпня 2021 року експортовано 6,12 млн тонн).

У той же час за період 11−19 серпня на зовнішні ринки поставлено 770 тис. тонн зернових культур (96,2 тис. тонн щодобово), тоді як за попередній період 5−11 серпня — 340 тис. тонн зернових культур (48,6 тис. тонн щодобово).

Таким чином, середньодобові темпи експорту подвоїлися і досягли максимального значення з початку МР. Це пов’язано з дією Стамбульських зернових угод, які відкрили експорт сільгоспкультур із трьох українських морських портів, зазначили у Мінагрополітики.

Загалом з початку 2022/2023 МР та до 19 серпня 2022 року Україна експортувала 783 тис. тонн пшениці (у 3,7 раза менше порівняно з аналогічною датою 2021/2022 МР), 257 тис. тонн ячменю (у 8 разів менше) та 7,4 тис. тонн борошна (у 2,55 рази менше). Проте темпи експорту кукурудзи перевищили торішні обсяги — її вивезено 1,94 млн тонн, що на 67,8% більше за минулорічні показники.

У 2021/2022 МР Україна експортувала 48,51 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 8,4% вище за показники попереднього МР, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ і труднощі з експортом агропродукції через блокаду українських морпортів.

У 2020/2021 МР країна експортувала 44,72 млн тонн зернових та зернобобових культур. У 2019/2020 МР Україна експортувала 56,72 млн тонн зернових та зернобобових культур.