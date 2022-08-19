Уряд дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном

Кабінет міністрів дозволив передачу персональних даних за межі України засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг ("Дія"). Постановою також затверджено перелік країн, які зможуть отримувати такі дані, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це свідчить постанова від 16 серпня 2022 р. № 910.

Згідно з документом, дані можуть передаватися для можливості використання громадянами України за їх бажанням електронного відображення інформації, що міститься у документах, передачі електронних копій відповідних документів, отримання публічних послуг за межами України.

Персональні дані можуть передаватися за допомогою засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, держав, що забезпечують належний захист персональних даних.

Водночас персональні дані не можуть передаватися іноземним суб’єктам, що зареєстровані у державі, визнаній Верховною радою державою-агресором чи державою-окупантом, державах, які входять до митних та воєнних союзів з такими державами.

Перелік держав, що забезпечують належний захист персональних даних: