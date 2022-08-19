Уряд дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном

Уряд дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном
Фото: sluga-narodu.com

Кабінет міністрів дозволив передачу персональних даних за межі України засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг ("Дія"). Постановою також затверджено перелік країн, які зможуть отримувати такі дані, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це свідчить постанова від 16 серпня 2022 р. № 910.

Згідно з документом, дані можуть передаватися для можливості використання громадянами України за їх бажанням електронного відображення інформації, що міститься у документах, передачі електронних копій відповідних документів, отримання публічних послуг за межами України.

Персональні дані можуть передаватися за допомогою засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, держав, що забезпечують належний захист персональних даних.

Водночас персональні дані не можуть передаватися іноземним суб’єктам, що зареєстровані у державі, визнаній Верховною радою державою-агресором чи державою-окупантом, державах, які входять до митних та воєнних союзів з такими державами.

Перелік держав, що забезпечують належний захист персональних даних:

  • Австралія
  • Азербайджанська Республіка
  • Аргентинська Республіка
  • Буркіна-Фасо
  • Велике Герцогство Люксембург
  • Грецька Республіка
  • Грузія
  • Держава Ізраїль
  • Ірландія
  • Ісламська Республіка Мавританія
  • Італійська Республіка
  • Канада
  • Князівство Андорра
  • Князівство Ліхтенштейн
  • Князівство Монако
  • Королівство Бельгія
  • Королівство Данія
  • Королівство Іспанія
  • Королівство Марокко
  • Королівство Норвегія
  • Королівство Таїланд
  • Королівство Швеція
  • Латвійська Республіка
  • Литовська Республіка
  • Нідерланди
  • Нова Зеландія
  • Об’єднані Арабські Емірати
  • Португальська Республіка
  • Республіка Австрія
  • Республіка Албанія
  • Республіка Болгарія
  • Республіка Боснія і Герцеговина
  • Республіка Естонія
  • Республіка Ісландія
  • Республіка Кабо-Верде
  • Республіка Кіпр
  • Республіка Мальта
  • Республіка Молдова
  • Республіка Північна Македонія
  • Республіка Польща
  • Республіка Сан-Марино
  • Республіка Сенегал
  • Республіка Словенія
  • Республіка Хорватія
  • Республіка Чорногорія
  • Румунія
  • Словацька Республіка
  • Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
  • Сполучені Штати Америки
  • Східна Республіка Уругвай
  • Туніська Республіка
  • Турецька Республіка
  • Угорщина
  • Федеративна Республіка Німеччина
  • Фінляндська Республіка
  • Французька Республіка
  • Чеська Республіка
  • Швейцарська Конфедерація

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