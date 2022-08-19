Kyiv Independent: Легіонери скаржаться на військове керівництво в Україні

За інформацією видання The Kyiv Independent з посиланням на учасників Інтернаціонального легіону, які говорили на умовах анонімності, керівництво легіону в Україні нібито причетне до різних порушень, включаючи крадіжки та відправку непідготовлених солдатів на місії, а один з командирів є польским "гангстером", повідомляє Українська правда.

За словами співрозмовників видання, звинувачення стосуються крила, яке координує Управління розвідки Міноборони.

The Kyiv Independent пише, що його учасники неодноразово повідомляли про неправомірну поведінку своїх командирів правоохоронним органам, Верховній Раді та Офісу президента, однак не побачили належної реакції. Крім того, за їхніми словами, учасникам Легіону погрожували за те, що вони висловилися.

"Влада в руках небагатьох людей: права рука Попика (майора Вадима Попика - ред.), майор Тарас Вашук (його солдати називають "молодим Тарасом"), офіцер-розвідник років 20-30, за словами іноземних бойовиків; Дядько Вашука, теж Тарас (його називають "старим Тарасом"), теж розвідник; та 60-річний "Саша Кучинський".

Керують підрозділом молодий Тарас, старий Тарас і Саша. Легіонери звинувачують трійцю в різних провинах. Для двох Тарасів головні претензії стосуються того, що вони посилають солдатів на самогубні місії" , - йдеться в матеріалі видання.

ЗМІ наводить розповідь американського військового про кілька завдань поблизу Миколаєва, де, за його словами, їх покинули та не хотіли евакуювати. Потім на те саме місце відправили іншу групу, хоча, як зазначає легіонер, це було самогубством.

Співрозмовники видання зауважують, що найбільше порушень має Кучинський. За їхніми словами, він не тільки відправляв бійців "на смерть", але й давав завдання грабувати склади та робив антисемітські висловлювання на адресу американського єврея. Співрозмовник видання наголосив, що більше не стикався з таким серед українських військових. Кучинський спочатку також вимагав віддати частину спорядження, які купував солдат, а потім наставив на нього пістолет після відмови надати.

За словами іншого легіонера, Кучинський переслідував жінок-медиків у їхній частині, а у біді звертався за "прикриттям" до Тараса Вашука. Зіткнувшись зі звинуваченнями легіонерів, Кучинський відмовився їх коментувати.

"Як повідомили джерела Kyiv Independent у легіоні, Саша Кучинський – не справжнє ім’я чоловіка. Ймовірно, це колишній учасник злочинної організації з Польщі Пьотр Капусцінський, який втік до України після кількох сутичок із законом.

На прохання Kyiv Independent наші колеги з групи журналістських розслідувань Bellingcat порівняли фото Саші Кучинського, надані легіонерами, та фото Петра Капусцінського з польських ЗМІ. Результати підтверджують висновок, що на фотографіях зображена одна й та сама особа" , - стверджує видання.

Як пише видання, польська преса називає Капусцинського членом колись впливового польського угруповання "Банда Прушкува", відомим за прізвиськом "Брода". Капусцинський переховується від польської влади від 2014 року. Там він є у розшуку за шахрайство. В Україні – фігурує у кримінальних провадженнях за грабіж та незаконне поводження зі зброєю. Останню справу проти нього суд призупинив та навіть повернув йому заставу у 68 тисяч гривень, щойно Капусцинський вирішив стати до лав Інтернаціонального Легіону, за інформацію видання.

Наразі Кучинський залишається на де-факто командній посаді в Легіоні, попри скарги підлеглих.

Раніше Центр протидії дезінформації попередив, що у медіа поширюють маніпулятивну статтю про Інтернаціональний легіон територіальної оборони України. За інформацією РНБО, для статті взяли інтерв’ю не в офіційних представників легіону, а у анонімних "волонтерів".

Зокрема, серед неправдивих тверджень є те, що іноземців без бойового досвіду нібито відправляють на передову та використовують як "живий щит".