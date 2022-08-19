ДСНС: рятувальники завершили розбір завалів гуртожитку у Харкові
Рятувальники завершили розбирати завали на місці ракетного удару в Харкові в четвер, 18 серпня. З-під завалів вдалось врятувати 9 людей. Про це повідомляє ДСНС.
Ще 18 серпня внаслідок потрапляння ворожої ракети, сталася часткова руйнація чотириповерхового гуртожитку у Слобідському районі міста Харкова. Співробітники ДСНС протягом двох днів проводили пошуково-рятувальні роботи на місці події.
Так, 9 осіб вдалось врятувати, з них 2 дитини.
Загалом з-під завалів було вилучено тіла 6 загиблих осіб, з них одна дитина (хлопчик 2009 р.н.).
Нагадаємо, в результаті ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова загинули 17 людей, 42 постраждали. Багато з них похилого віку та з обмеженими можливостями.
Мер міста Ігор Терехов повідомив, що п'ятницю, 19 серпня, оголошено днем жалоби.