Супутник ICEYE залишиться в Україні навіть після закінчення терміну доступу

Супутник компанії ICEYE, який фонд Сергія Притули купив 18 серпня, залишатиметься у повній власності України навіть після завершення оплаченого терміну доступу до бази даних – до закінчення роботи на орбіті. Про це йдеться у повідомленні компанії EOS Data Analytics, повідомляє Ліга.net.

Згідно з угодою Благодійного фонду Сергія Притули та фінської компанії ICEYE, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників.

У EOS Data Analytics зазначають, що придбаний супутник ICEYE працює над територією України виключно для досягнення цілей та виконання завдань ЗСУ. У час, коли супутник буде не над Україною, країна гарантовано отримуватиме дані завдяки доступу до решти супутників ICEYE.

За умовами угоди, супутник застрахований і прогарантований компанією ICEYE. У разі технічної несправності ICEYE має надати Україні ідентичний супутник. Знімки з супутника отримує лише Україна як його власник.

Нагадаємо, волонтерський фонд Сергія Притули придбав﻿ для потреб Збройних Сил України у безстрокове користування потужності фінського космічного супутника дистанційного зондування Землі компанії ICEYE.

Купівля доступу до системи ICEYE реалізована за кошти українців, які вдалося зібрати в рамках загальнонаціонального проекту "Народний Байрактор" 22-24 червня 2022 року фонду Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим.

Компанія "Baykar" надала три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно. Таким чином, волонтери отримали можливість направити 600 млн. гривень на купівлю супутника.