ОДА: окупанти обстріляли Нікопольський район, є поранені
Пообіді у п’ятницю російські війська обстріляли дві Нікопольський район Дніпропетровської області, в результаті чого отримали поранення двоє людей, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повідомлення очільника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка
"15.40. Нова ворожа атака на Нікопольський район. П’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця.
Попередньо, поранені двоє людей. Це 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Обоє у лікарні. У місті є руйнування будівель. Виведено з ладу лінію електропередач. Ударив ворог і по Мирівській громаді. Наслідки з’ясовуються".
Об 14:35 в Нікопольській територіальній громаді оголосили загрозу артобстрілу.