Путін: Росія та Казахстан проведуть спільні військові навчання

Путін: Росія та Казахстан проведуть спільні військові навчання
Фото: Скріншот відео

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим повідомив, що обидві країни проведуть спільні військові навчання в рамках ОДКБ, коли це станеться, він не уточнив, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости".

"Активно працюють наші і міністерства, і відомства, міжправкомісія працює активно, міністерства закордонних справ, міністерства оборони разом готують різні заходи, зокрема й спільні в рамках ОДКБ навчання тощо".

За даними американських журналістів, Росія просила Казахстан долучитися до російських окупаційних військ в Україні, проте Казахстан відмовив. Перед цим уряд Казахстану заявив, що не визнає так звані "республіки" на Донбасі та виключив можливість перекидання своїх миротворчих сил туди за проханням РФ.

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