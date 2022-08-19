Пентагон: у військ РФ закінчуються боєприпаси, наступальний потенціал знизиться

У військ РФ закінчуються боєприпаси і згодом це зменшить наступальний потенціал окупантів, заявив чиновник розвідки США на закритому брифінгу Пентагону, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє журналіст телеканалу ITN Емма Берроус у Twitter.

"Ми маємо безліч свідчень того, що боєприпаси виснажуються... у тому числі боєприпаси, що вивозяться з глибоких сховищ" , — цитує вона чиновника Пентагону.

Західний чиновник переконаний, що скорочення російських запасів боєприпасів «зрештою почне підривати здатність Росії починати наступ». За його словами, Росія об'єднала батальйонно-тактичні групи та переживає "жахливі часи, намагаючись відновити свої сили".

За словами чиновника розвідки, війна в Україні зараз перебуває на «іншій стадії» і не у «вищій точці». За його словами, це сталося «частково тому, що обидві сторони стали краще усвідомлювати, що це марафон, а не спринт».

Також, за даними західної розвідки, внаслідок вибухів на військовому аеродромі Саки в окупованому Росією Криму країна-агресор втратила більш ніж половину бойової морської авіації Чорноморського флоту.