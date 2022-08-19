В ОП спростували чутки про плани перевести Залужного до Міноборони

В Офісі президента заперечили інформацію про можливе переведення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду в Міністерство оборони України, повідомляє Новое время.

Про це у коментарі НВ заявило джерело в ОП.

В ОП додали, що «задоволені роботою Залужного на його нинішній посаді».

Раніше у Міноборони заявили, що російські пропагандисти поширюють фейк про нібито конфлікт між Генеральним штабом ЗСУ та Офісом президента з Міноборони. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, цей наратив поширюють як російські, так і деякі українські ресурси та спікери.

Заступниця міністра сказала, що тактична мета такої операції - поширювати потрібну агресору ідею та маніпулювати сприйняттям подій, оперативна мета — створити конфлікт усередині керівництва України та українського суспільства, а стратегічна — послабити центр ухвалення державних рішень й оборонний та наступальний потенціал.

"Простими словами: якщо ми всі між собою пересваримося, нас легше зламати й завоювати. Цього ворог і домагається" , — пояснила Маляр.

Вона зазначила, що маніпулятивним меседжам притаманні кричущі заголовки та посилання на «невизначені джерела».

У Центрі протидії дезінформації при РНБО також попереджали, що РФ проводить інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації керівництва України.

Російська пропаганда намагається поширити серед українців думку про те, що між Офісом Президента України та Головнокомандувачем ЗСУ існує конфлікт, через що останнього намагаються «прибрати».

У ЦПД зазначили, що перша хвиля поширення наративу про «конфлікт» почалась ще в травні, а друга — в середині серпня, після зустрічі керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака з представниками посольства США в Україні.

Головним джерелом поширення дезінформації виявилась сітка ворожих телеграм каналів, що вже включені СБУ до переліку ворожих ресурсів.

У ЦПД закликають не довіряти дезінформаційним кампаніям ворога та не дозволити інформаційним терористам здобути перемогу.