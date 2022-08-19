У Києві змінюють тривалість роботи метро з 21 по 24 серпня. Протягом чотирьох днів метрополітен перевозитиме пасажирів з 6:00 до 21:00, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"З 21 по 24 серпня (чотири дні) Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00. Просимо планувати свої маршрути з урахуванням роботи підземки" , - сказано у повідомленні.

При цьому підземні станції як укриття, як і раніше, працюватимуть цілодобово.

Як повідомлялося раніше, київська влада змінить формат перепусток для пересування під час комендантської години. Це робиться, бо теперішні перепустки часто підроблюють.