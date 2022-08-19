Кабмін продовжив режим надзвичайної ситуації і карантин до кінця року

Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації і карантин в Україні до 31 грудня 2022 року, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Продовжено режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2022 р. для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України шляхом внесення змін до розпорядження КМУ від 25.03.2020 № 338 "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації". Продовжено карантин до 31 грудня 2022 р. на всій території України".

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