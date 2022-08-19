Представникам бізнесу дозволили виїзд за кордон: Кабмін назвав умову

Кабмін дозволив представникам українського бізнесу виїжджати за кордон з 1 вересня, повідомляє Новое время.

Про це повідомила перша віцепрем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко.

В ефірі телемарафону вона наголосила, що це важливий крок для бізнесу, який дозволить працівникам брати участь у міжнародних заходах, підписувати ділові контракти та розвивати свій бізнес.

Міністр зазначила, що з 1 вересня зможуть залишити Україну представники бізнесу, які відповідають таким вимогам:

офіційно виплачують зарплату;

не мають заборгованостей з податків та зборів перед бюджетом;

середня зарплата підлеглих становить не менше 20 тисяч гривень;

за заявкою роботодавця можуть виїхати 10% штатної чисельності, але не більше 10 осіб.

Свиридова уточнила, що термін, на який можна буде виїхати з України, становить до 7 днів. Щоб виїхати за кордон, потрібно подати заявку на портал Дія.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram додав, що підприємець має вносити 200 тисяч гривень застави на рахунок Ощадбанку перед виїздом.

Під час воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну, окрім низки винятків.

12 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням на особливий період дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову під час мобілізації, у тому числі студентам.