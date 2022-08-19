Резніков про "народний супутник": отримуватимемо раніше недоступні відомості

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що завдяки "народному супутнику" українська армія почне оперативно отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше, повідомляє Українська правда.

Про це Резніков написав у Facebook.

"Завдяки українцям, які зібрали кошти на "байрактари", вдалося зробити наступне.

По-перше, вдалося придбати один супутник, який використовує технологію SAR. Цей супутник, що бачить вночі та через хмари тощо, працюватиме в інтересах сил оборони України в режимі 24/7. "Придбати" - це не перебільшення. Він здобуватиме інформацію для потреб оборони України стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції.

По-друге, одночасно було придбано доступ до цілого сузір’я супутників, наші військові зможуть користуватися базою даних їхніх фото протягом року.

По-третє, розшифровка знімків буде організована в такий спосіб, щоб дані надходили максимально оперативно.

Тобто наша армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. При чому робитиме це швидко, тоді, коли потрібно, і звідти, звідки потрібно".

За словами міністра оборони, генштаб і воєнна розвідка визначили технічні вимоги до супутникових технологій, які хотілося б залучити для нашої армії.

Резніков додав, що під час аналізу було з’ясовано, що можливості компанії ICEYE – це справжній "космос", але вони мали недосяжну вартість:

"Ми навіть не сподівалися, що вдасться їх залучити".

За його словами, незабаром кожен HIMARS, М270 чи MARS II, а також кожна гармата чи САУ з високоточними снарядами зможуть більш ефективно нищити ворога.

Міністр також поділився, що до придбання українські захисники отримували інформацію з супутників від партнерів:

"Але ці дані переважно з оптичних супутників, які мають свої технологічні обмеження щодо роботи вночі, коли хмарно, поле бою затягнуте димом, іде сніг чи є інші перешкоди. Крім цього, ці відомості надходять з певною затримкою та не з усіх напрямків".

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