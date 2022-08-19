Генштаб: захисники відбили всі атаки та штурм ворога

У п'ятницю українські захисники відбили всі атаки російських загарбників на Донбасі і зупинили спробу прориву на кордоні з Херсонською та Миколаївською областями, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу.

ДНа Волинському та Поліському напрямках відзначається проведення навчань підрозділів військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Білорусь.

На Сіверському напрямку зі ствольної артилерії ворог обстріляв цивільну та військової інфраструктуру в районах населених пунктів Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівка на Сумщині.

На Харківському напрямку російські вбивці здійснювали вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Протопопівка, Петрівка, Слатине, Великі Проходи, Коробочкине, Мілова та Гусарівка.

Окупанти завдали авіаударів біля Старого Салтова і Явірського і ведуть розвідку БПЛА.

Росіяни також намагалися покращити тактичне положення неподалік Питомника, отримали відсіч та відступили.

Здійснили дистанційне мінування місцевості в районах Старого та Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку росіяни здійснювали вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Дібрівного, Вірнопілля, Чепіля та Богородичного.

В районах населених пунктів Карнаухівка, Дібрівне, Вірнопілля та Долина росіяни здійснили спроби прорвати оборону наших військ, але зазнали втрат і ганебно втекли.

На Краматорському напрямку зафіксовано ворожі обстріли неподалік Сіверська, Григорівки, Берестового та Івано-Дарʼївки.

Наступальними та штурмовими діями загарбники намагалися просунутися біля Виїмки та Івано-Дарʼївка, отримали жорстку відсіч та відійшли.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 7-ми населених пунктів. Задіяв авіацію для ударів неподалік Соледара і Яковлівки.

Росіяни вели наступальні та штурмові дії в районах н.п. Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутське і Зайцеве, але успіху не мали і відійшли.

На Авдіївському напрямку зазнали вогневого впливу райони 8-ми населених пунктів. Противник завдавав авіаударів поблизу Мар’їнки, Новоселівки Другої та Невельського. Окупанти вели наступ у районах Опитного, Пісків і Майорська, успіху не мали, відійшли.

Біля Новомихайлівки ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення, але зазнав втрат та відступив.

На Запорізькому напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії та танків райони 9-ти населених пунктів. Окупанти завдали авіаударів біля Щербаків, Дорожнянки та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджував зусилля на недопущенні просування українських військ та поповненні втрат. Продовжив обстріли із танків та артилерії різних типів вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаударів поблизу Миколаївського, Нового Життя, Первомайського, Білої Криниці та Лозового.

Штурмовими діями росіяни здійснили спробу прориву в районі Кірового, але з результатами вогневого ураження зазнали втрат та хаотично відступили.