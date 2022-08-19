"Газпром" тимчасово зупиняє прокачку газу через "Північний потік"

Російський "Газпром" на три дні припинить постачання газу до Європи через газогін "Північний потік" – каже, що проводитиме технічне обслуговування, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба "Газпрома"

Як стверджують у компанії, 31 серпня єдиний робочий газоперекачувальний агрегат Trent 60 на компресорній станції "Портова" буде зупинено на три доби для "проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт". Роботи виконуватимуть спільно зі спеціалістами компанії Siemens.

"Газпром" каже, що регламентні роботи треба проводити кожні 1000 годин згідно технічної документації компанії Siemens. Вони включають огляд корпусу на наявність пошкоджень та його очищення, огляд систем олійного забезпечення, повітря, відведення продуктів згоряння газів на наявність протікань тощо.

"На період технічного обслуговування ДПА Trent 60 DLE з 31.08.2022 по 02.09.2022 транспорт газу газопроводом "Північний потік" буде припинено на три доби" , – йдеться в заяві.

"Газпром" стерджує, що після закінчення робіт та за відсутності технічних несправностей постачання газу відновлять до 33 млн кубів на добу.