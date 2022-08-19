Данілов: на порядку денному демілітаризація Криму з його подальшою деокупацією
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у порядку денному покрокова демілітаризація Криму з його наступною деокупацією, повідомляє Українська правда.
Про це Данілов написав у Twitter.
"Крим - суверенна територія України.
Питання порядку денного - покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією".
Данілов також додав, що кримські колаборанти та зрадники можуть пом’якшити судовий вирок, надавши цінну інформацію Силам оборони України про російські військові об’єкти та техніку на території тимчасово окупованого Криму.
Передісторя:
- 9 серпня на військовому аеродромі "Саки" у Новофедорівці (Крим) сталися вибухи, там Росія втратила орієнтовно 9 літаків. Окупанти говорили про порушення правил пожежної безпеки.
- 16 серпня у районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами, також вибухами було пошкоджено залізницю між між станціями Азовське та Роз'їзд. У Міноборони РФ заявили про диверсію.
- Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що в районі залізничної станції Азовське в окупованому Криму росіяни розвантажували військову техніку та боєприпаси, а в районі аеродрому поблизу Джанкою стояли зенітно-ракетні комплекси РФ.
- 17 серпня стало відомо, що після вибухів на російських аеродромах у Криму окупанти почали переміщувати свої літаки та гелікоптери вглиб півострова чи в Росію, а також встановили КПП перед в’їздом на Керченський міст.
- 18 серпня кримчани чули вибухи в Керчі, звідки бере початок "Кримський міст", та поблизу аеродрому "Бельбек" у Севастополі – в обох випадках окупанти заявили про спрацювання системи ППО, у Бельбеку нібито збили безпілотник.