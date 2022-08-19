Данілов: на порядку денному демілітаризація Криму з його подальшою деокупацією

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у порядку денному покрокова демілітаризація Криму з його наступною деокупацією, повідомляє Українська правда.

Про це Данілов написав у Twitter.

"Крим - суверенна територія України.

Питання порядку денного - покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією".

Данілов також додав, що кримські колаборанти та зрадники можуть пом’якшити судовий вирок, надавши цінну інформацію Силам оборони України про російські військові об’єкти та техніку на території тимчасово окупованого Криму.

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